Das Geburtstags-Horoskop für den 10. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächs­ten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Merkur empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Mai (kluges Vorgehen), 17. – 19. September (Karrierechancen), 18. – 20. Januar (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Scharfsinn, Gründlichkeit und intensive Gefühle.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Der Weg ist das Ziel.

An diesem Tag geboren: Bertolt Brecht, Boris Pasternak, Mark Spitz, Laura Dern, Adam Black.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie können im nächsten Lebensjahr auf der Karriereleiter ein ganzes Stück nach oben kommen.

