Das Geburtstags-Horoskop für den 9. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond im Widder blühen Sie in den kommenden zwölf Monaten geradezu auf. Spektakuläre Sprünge zeichnen sich zwar keine ab, aber Sie verstehen es ganz wunderbar, die kleinen Freuden des Alltags mehr zu genießen. Ob Sie sich ein Wellnesswochenende mit der Freundin gönnen oder ein Candle-Light-Dinner mit dem Partner veranstalten, Sie wissen all das Gute in Ihrem Leben zu schätzen. Schlagen Sie aber bitte lieb gemeinte Tipps von erfahrenen Kollegen oder aus der Familie nicht gleich in den Wind, hören Sie erstmal aufmerksam zu, was man Ihnen zu sagen hat.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. März (neue Chancen), 21. – 23. Mai (Lotto spielen), 5. – 7. Juli (positive Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine sympathische Ausstrahlung und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: IDas Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Hubert Burda , Magdalena Neuner, Wilhelm Maybach, Gerhard Richter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein Problem, welches Sie schon länger mit sich herumtragen, kann nun endlich gelöst werden.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!