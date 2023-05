Das Geburtstags-Horoskop für den 10. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ach, das Leben hat doch so viel zu bieten. Zumindest wenn Sie auf den Mond hören und flexibel bleiben. Wenn Sie ein gutes Gefühl haben, verlassen Sie ruhig mal die ausgetretenen Pfade. Sei es nun, dass Sie sich am Arbeitsplatz an andere Aufgaben wagen oder in der Freizeit neue Hobbys für sich entdecken, es tut Ihrem Selbstvertrauen gut, zu sehen, was noch alles in Ihnen steckt. So ganz nebenbei haben Sie auch jede Menge Vergnügen dabei, also los geht’s!

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (Lebensfreude), 7. – 9. März (Vertrauen), 15. – 17. Mai (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Mitgefühl und Genussfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Carl Orff, Mario Gomez, Alfred Biolek, Marcel Proust, Nikola Tesla, Johannes Calvin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie schon lange einsam sind, dann kommt eine neue Liebe.

