Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dem Mond ist es zu verdanken, wenn es Ihnen in den kommenden zwölf Monaten richtig gut geht. Bei Problemen bleiben Sie souverän und suchen unbeirrt solange, bis sich eine Lösung findet. Zudem verstehen Sie es, auch das kleine Glück im Alltag zu genießen: Ein vergnüglicher Abend mit Freunden, ein Ausflug mit der Familie, ein Sonnenuntergang am See ... da­raus schöpfen Sie die nötige Kraft, um die vielfältigen Aufgaben in Beruf und Haushalt anzugehen – und das machen Sie wirklich großartig!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (raus aus der Krise), 14. – 16. November (kluges Vorgehen), 7. – 9. Februar (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Souveränität, innere Balance und überzeugendes Auftreten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich folge meinem Seelenweg.

An diesem Tag geboren: Yul Brunner, Giorgio Armani, Herbert Wehner, Friedrich I., Alexander Afanasjew.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele schöne Momente im Kreise von lieben Menschen.

