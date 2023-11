Das Geburtstags-Horoskop für den 11. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben genaue Vorstellungen, was Sie erreichen wollen. Und das ist auch gut so! Mithilfe von der Sonne in Ihrem Zeichen stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie Ihre Wünsche tatsächlich umsetzen können. Sie fordern nicht, Sie setzen sich auf elegante Weise durch, mit überzeugenden Argumenten. Das dürfte sich sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich bezahlt machen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. März (neue Freunde gewinnen), 24. – 26. Juli (lukrative Chancen), 7. – 9. Oktober (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinnlichkeit, Zuverlässigkeit und innere Ruhe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Auf dich kann ich bauen.

An diesem Tag geboren: Fjodor Dostojewski, Philipp Lahm, Leonardo DiCaprio, Heinrich IV., Noah Gordon, Demi Moore.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf die Erkenntnis, dass da noch mehr in Ihnen steckt.