Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 2025

Diese erste Juliwoche steht ganz im Zeichen der Liebe. Und zwar Liebe in all ihren wunderschönen Varianten. Egal, ob Single oder in einer Partnerschaft. Venus lässt nun alle Herzen höherschlagen und wünscht sich für jeden von uns ein Liebessommermärchen. Das spüren wir die ganze Woche über schon, es kribbelt irgendwie im Bauch und wir wissen nicht so recht, warum. Aber wir mögen diese innerliche Vorfreude auf diesen Sommer.

Am Freitag wandert dann Venus in die Zwillinge, da verwandeln wir uns zu liebessüchtigen Schmetterlingen. Wir suchen die Nähe von anderen, wollen Gespräche führen und fühlen uns zu besonderen Menschen hingezogen. Wer für uns etwas Besonderes ist, entscheidet unser Herz. Das kann auf einmal völlig unerwartet, wild klopfen. Denn Venus verbindet sich mit Uranus und da blicken wir in die Augen eines lieben Menschen und können bis in sein Herz sehen. Da stehen die Gefühle Kopf.

Am Sonntag können wir eine neue Verbindung festigen, wenn sich Venus mit Saturn trifft. Aber auch langjährige Partnerschaften profitieren von diesem Aspekt. Man erinnert sich, warum man sich ineinander verliebt hat, und verspricht sich erneut, für immer zusammenzubleiben. Dann helfen Venus und Neptun nach, um einen zauberhaft romantischen Tag zu erleben.

Die Liebe begegnet uns aber nicht nur in der Ehe oder in Partnerschaften. Auch wahre Freundschaften stärken uns, geben Geborgenheit und wir erfahren einmal mehr, wie wichtig unsere besten Freund*innen sind. Genauso wie unser Herz von Liebe erfüllt wird, wenn uns eine kalte Hundeschnauze anstupst oder wir vom Schnurren unserer Katze geweckt werden. Wir sind von so viel Liebe umge­ben – wir müssen sie einfach nur zulassen. Das ist Magie.