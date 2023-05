Das Geburtstags-Horoskop für den 12. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Merkur und Jupiter weisen darauf hin, dass es im nächsten Lebensjahr Momente gibt, in denen gehandelt werden muss. Vielleicht müssen Sie sich für eine gewisse Zeit beruflich bewähren oder es ist privat mehr Einsatz gefragt. Dann heißt es sich reinknien, solange es akut ist, der Lohn für die Mühen ist Ihnen gewiss! Mit Jupiter dürfen Sie sich Gedanken machen, was Sie in Ihrem Leben anders machen oder haben möchten. Sie werden staunen, was das alles sein wird. Es muss sich hier nicht um große und bahnbrechende Veränderungen handeln, es kann sich um kleine Änderungen im Haushalt oder bei sich selbst handeln, z. B. ein komplett neues Outfit.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. September (kreativ sein), 6. – 8. April (gutes Gelingen), 1. – 3. Juni (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leidenschaft, Lebensfreude und Fröhlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Malala Yousafzai, Pablo Neruda, Amadeo Modigliani, Stefan George, Henry David Thoreau, Josiah Wedgwood.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen interessante Menschen kennen.

