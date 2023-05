Das Geburtstags-Horoskop für den 18. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das neue Lebensjahr lassen sich gut an. Dank Sonne und Pluto treten Sie sehr überzeugend auf, Sie zeigen, dass Sie Verantwortung tragen und die Dinge auch selbst in die Hand nehmen können. Eine kleine Warnung aber: Halten Sie sich von der Gerüchteküche fern, das erspart Ihnen Ärger. Da auch der Mond günstig steht, dürfen Sie davon ausgehen, dass man Sie gerne in Ihrer Nähe hat, Sie geben anderen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und das überträgt sich wiederum auf Sie selbst.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. September (Lebensfreude), 15. – 17. Mai (Kontakte knüpfen), 1. – 3. Juli (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Weisheit und Zielstrebigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten.

An diesem Tag geboren: Nelson Mandela, Robert Hooke, Elizabeth Gilbert, Ricarda Huch, William Makepeace Thackeray.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es ergeben sich neue Herausforderungen, die Sie mit Freude annehmen.

Foto Social Media: Redaktion Astrowoche.de