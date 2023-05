Das Geburtstags-Horoskop für den 13. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Auf der Plus-Seite können Sie im nächsten Lebensjahr auf alle Fälle eine gute Portion Gelassenheit verbuchen. Dazu kommt noch der glückbringende Einfluss von Mond und Merkur, die Sie in vielen Bereichen unterstützen. Hier heißt es allerdings, bei aller Begeisterung, die Erwartungen nicht in den Himmel zu schrauben. Sobald Sie das Gefühl haben, nichts sei gut genug für Sie und alle Welt müsste Sie für Ihr Engagement loben, gefährden Sie Ihren Erfolg. Also erst einmal realistisch bleiben und kleinere Brötchen backen, dann kommen Sie Ihren Zielen langsam, aber sicher trotzdem immer näher.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. August (Klarheit bekommen), 10. – 12. Dezember (neue Erkenntnisse), 7. – 9. Februar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen und Aktivierung der Selbstheilungskräfte.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Herz.

An diesem Tag geboren: Stevie Wonder, Senta Berger, Georges Braque, Maria Theresia, Papst Pius IX., Daphne du Maurier, Joe Louis.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erkennen, wer wirklich eine Bedeutung in Ihrem Leben hat.

