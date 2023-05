Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie lassen sich in den folgenden zwölf Monaten von Sonne und Pluto leiten – und Sie tun auch gut daran. Von Tag zu Tag spüren Sie mehr, dass das Glück nicht (nur) im Außen zu finden ist. Nun rücken andere Dinge mehr in den Mittelpunkt: Liebe und Freundschaft, Ihre Verbundenheit zur Natur oder was auch immer Sie sonst mit Freude erfüllt. Vielleicht entdecken Sie Musik oder Malerei für sich, vielleicht finden Sie aber auch Ruhe beim Meditieren. Eines ist sicher, es warten eine Menge bereichernder Erfahrungen auf Sie! Und mit dem Mond kann Ihnen einiges gelingen, was schon in Vergessenheit geraten war, da Sie dachten, es wäre sowieso nicht von Erfolg gekrönt.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. August (Lebensfreude), 20. – 22. Dezember (gutes Gelingen), 12. – 14. März (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mut, Umsicht und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Cate Blanchett, Ulrike Folkerts, Karl IV., Rupert Neudeck, Mark Zuckerberg.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen endlich die Anerkennung, auf die Sie schon so lange gewartet haben.

