Das Geburtstags-Horoskop für den 13. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bewundernswert, mit wie viel Power und Engagement Sie Ihre Alltagsaufgaben bewältigen. In den kommenden zwölf Monaten werden Sie von Mars in Ihrem Zeichen angefeuert, da möchten Sie sich nicht nur auf Ihren Lorbeeren ausruhen, sondern aktiv das Leben in die eigene Hand nehmen. Nun packen Sie so manches Vorhaben an, an das Sie sich vorher nicht herangetraut haben, ob es nun die Renovierung der Wohnung oder die Anmeldung beim Sportverein ist. Sie wagen es auch immer öfter, auf andere zuzugehen oder Ihre Gefühle zu zeigen, das macht Sie noch sympathischer, als Sie ohnehin schon sind. Lassen Sie öfter mal den Alltag hinter sich und gönnen Sie sich ein paar kleine Auszeiten.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Februar (Liebeswellen), 25. – 27. September (Vertrauen), 12. – 14. November (neue Kontakte).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Vitalität und Wissbegier.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich übernehme Verantwortung für mein Tun.

An diesem Tag geboren: Gerard Butler, Whoopi Goldberg, Robert Louis Stevenson, Johannes Eck, Eduard III., Peter Härtling.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue Bekanntschaften, die zur Freundschaft werden können.