Das Geburtstags-Horoskop für den 14. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bei wichtigen Gesprächen zeigen Sie sich gewitzt und klug, denn es mangelt Ihnen nicht an den richtigen Worten. Das dürfte sich im nächsten Lebensjahr sowohl finanziell wie auch in Sachen Karriere positiv auswirken: Sie haben das nötige Geschick, um die richtigen Informationen zu bekommen oder um bessere Konditionen zu verhandeln. Es gelingt Ihnen auch, zu zeigen, was alles in Ihnen steckt. Vielleicht können Sie sich ja für ein neues Themengebiet oder ein Hobby begeistern? Wer die kindliche Neugier auch als Erwachsener nicht verliert, wird mit wunderbaren Erfahrungen belohnt.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. März (Balance finden), 17. – 19. Juli (Neuigkeiten), 3. – 5. September (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Kontakte, Harmonie und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich tue.

An diesem Tag geboren: Claude Monet, Josh Duhamel, Prinz Charles, Gunter Sachs, Hussein I., Astrid Lindgren, Hermann Bahlsen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine angespannte finanzielle Situation löst sich langsam, aber sicher.