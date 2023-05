Das Geburtstags-Horoskop für den 15. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das neue Lebensjahr lassen sich gut an. Dank Mond treten Sie sehr überzeugend auf, Sie zeigen, dass Sie Verantwortung tragen und die Dinge auch selbst in die Hand nehmen können. Eine kleine Warnung aber: Halten Sie sich von der Gerüchteküche fern, das erspart Ihnen Ärger. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass man Sie gerne in Ihrer Nähe hat, Sie geben anderen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und das überträgt sich wiederum auf Sie selbst.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. März (Zuversicht), 12. – 14. Oktober (neue Chancen), 12. – 14. Januar (interessante Begegnungen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Spontaneität und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Galileo Galilei, Elke Heidenreich, König Ludwig XV., Guildo Horn, Charles Lewis Tiffany.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die gut bei anderen ankommen.

