Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank Mond kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. April (neue Kontakte knüpfen), 9. – 11. Juli (Flirten und Spaß haben), 19. – 21. Dezember (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kunst, die kleinen Momente des Glücks auszukosten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für dich da.

An diesem Tag geboren: Leon Battista Alberti, Heide Ecker-Rosendahl, Michael Bloomberg, Max Horkheimer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und spannende Erlebnisse, die Ihr Herz erfreuen.

