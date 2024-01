Das Geburtstags-Horoskop für den 15. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im nächsten Lebensjahr zeigen Sie sich immer öfter von Ihrer fürsorglichen, empfindsamen Seite. Ob Partner oder Freunde, es fällt Ihnen leicht, Ihre Zuneigung zu zeigen, dank Venus in Ihrem Zeichen, wissen Sie intuitiv, was der andere gerade braucht, damit es ihm gut geht – umgekehrt gilt das natürlich auch. So viel Bestätigung im Privaten macht stark für berufliche Herausforderungen, Sie zeigen Mut!

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. April (Liebeschancen), 3. – 5. November (gut für Finanzen), 15. – 17. Dezember (kluge Entscheidung treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Berufliche und finanzielle Chancen, Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe achtsam.

An diesem Tag geboren: Martin Luther King, Maria Schell, Aristoteles Onassis, Franz Grillparzer, Josef Breuer, Nathan Söderblom.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.