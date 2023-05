Das Geburtstags-Horoskop für den 26. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie verstehen es im nächsten Lebensjahr, sich den grauen Alltag möglichst bunt zu gestalten. Spontan und einfallsreich, wie Sie sind, haben Sie immer einen guten Vorschlag parat, der auch andere begeistert – vom Töpferkurs in der Toscana über das neue Ablagesystem bis zur Kochparty in der eigenen Küche. So positiv das natürlich ist, birgt es doch eine Gefahr in sich: Sie könnten sich zeitlich verzetteln und am Ende womöglich Freunde und Familie vernachlässigen. Das wäre allerdings nicht Sinn der Sache, deshalb sollten Sie gut darauf achten, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Juni (flirten und Spaß haben), 11. – 13. Oktober (gutes Gelingen), 5. – 7. April (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Glückliche Fügungen und kosmischer Rückenwind.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Doris Dörrie, John Wayne, Miles Davis, Horst Tappert, Alexander Puschkin, Helena Bonham Carter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie müssen sich für Ihren Erfolg nicht mehr so anstrengen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de