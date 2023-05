Das Geburtstags-Horoskop für den 25. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Löwe-Mond passt ganz ausgezeichnet zu Ihrer Sonne. Für Sie bedeutet das, dass sich Gefühl und Verstand im Einklang befinden. Sie präsentieren sich von Ihrer Schokoladenseite und haben ein ziemlich gutes Gespür dafür, was Sie im Alltag brauchen, um zufrieden zu sein. Ohne Scheu äußern Sie Ihre Wünsche, über Ihre Macken können Sie selbst am meisten lachen. So viel Lockerheit und Souveränität beeindruckt natürlich auch andere. Hilfreich ist zudem, dass Sie auch offen sind für Ratschläge und Tipps. Sie wissen, wessen Urteil Sie vertrauen können und in welchen Punkten womöglich noch Verbesserungsbedarf besteht.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. November (Hoffnung), 25. – 27. Februar (Lotto spielen), 2. – 4. März (Komplimente erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Souveränität und Eigenverantwortung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich folge unbeirrt meinem Weg.

An diesem Tag geboren: Max von der Grün, Robert Ludlum, Klaus Meine, Ian Mc Kellen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf viele schöne Momente mit lieben Menschen freuen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de