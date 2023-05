Das Geburtstags-Horoskop für den 16. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mag sein, dass im nächsten Lebensjahr nicht jedes Projekt im ersten Anlauf klappt. Doch meist stellt sich hinterher heraus, dass es gute Gründe dafür gibt, manchmal muss man eben nur auf den richtigen Zeitpunkt warten. Der Mond verleiht Ihnen die Fähigkeit, auf Details zu achten und trotzdem den Überblick zu behalten. So sind Sie stets bestens vorbereitet, wenn es darauf ankommt. An Selbstvertrauen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht, wer weiß, was da beruflich noch alles passieren kann. Auch privat läuft es gut.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (neue Kontakte knüpfen), 17. – 19. Februar (Hoffnung), 3. – 5. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Chancen und der Mut, alten Ballast über Bord zu werfen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für mein Wohl verantwortlich.

An diesem Tag geboren: Sahra Wagenknecht, Barbara Stanwyck, Klara von Assisi, Roald Amundsen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf..

