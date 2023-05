Das Geburtstags-Horoskop für den 17. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben genaue Vorstellungen, was Sie erreichen wollen. Und das ist auch gut so! Mithilfe von der Sonne in Ihrem Zeichen stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie Ihre Wünsche tatsächlich umsetzen können. Sie fordern nicht, Sie setzen sich auf elegante Weise durch, mit überzeugenden Argumenten. Das dürfte sich sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich bezahlt machen.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. August (Liebeschancen), 2. – 4. November (Lebensfreude), 15. – 17. März (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Schwung, Großherzigkeit und Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Angela Merkel, David Hasselhoff, Herzogin Camilla, Lyonel Feininger, James Cagney, Juan Samaranch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Freuen Sie sich auf viele Komplimente und eine aufregende Zeit in der Liebe.

Wie wird Ihr Monat? Erfahren Sie es im Monatshoroskop!