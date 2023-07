Das Geburtstags-Horoskop für den 16. Juli 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden über sich selbst staunen, wie offen und aufgeschlossen Sie durch das nächste Lebensjahr gehen. Es macht Ihnen Spaß, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und sich für neue Themen oder Hobbys zu begeistern. Dank Mond und Mars haben Sie auch jede Menge Power und Unternehmungslust. Also nichts wie los, melden Sie sich beim Tanzkurs oder beim Lauftreff an, das macht Spaß, Sie lernen nette Menschen kennen und kommt so ganz nebenbei auch Ihrer Kondition zugute!

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. September (gutes Gelingen), 24. – 26. April (topfit), 1. – 3. Juni (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre aufmerksam auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren: Sahra Wagenknecht, Barbara Stanwyck, Klara von Assisi, Roald Amundsen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Endlich Klarheit in einer Sache zu bekommen.