Das Geburtstags-Horoskop für den 16. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines ist sicher, so schnell wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht langweilig. Ob das nun ein neues Hobby ist, das Sie entdecken, ob sich Ihr Bekanntenkreis vergrößert oder ob Sie sich beruflich in einen anderen Aufgabenbereich einarbeiten, es ist einiges an Abwechslung geboten. Keine Sorge, dank Mond fehlt es Ihnen weder an originellen und kreativen Einfällen noch an Unternehmungslust. Das ist spannend, behalten Sie aber bitte den Terminplaner im Auge, sonst könnten Sie sich irgendwann verzetteln.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. September (topfit) 1. – 3. November (gut für Finanzen), 20. – 23. Juli (Liebesenergien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Mut und Abenteuerlust.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich.

An diesem Tag geboren: Jürgen Klopp, Stan Laurel, Adam Smith, Marga Faulstich, Sibel Kekilli, Daniel Brühl.

Wo­rauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf neue und spannende Erlebnisse, die Ihr Herz erfreuen.