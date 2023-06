Das Geburtstags-Horoskop für den 18. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ein Neumond findet in Ihrem Zeichen statt. Nun kommt bestimmt kommt einiges in Bewegung und Sie werden die eine oder andere Veränderung erleben. Das dürfte Ihnen aber keine Angst machen, denn der Mond in Ihrem Zeichen verleiht Ihnen Pioniergeist und Mut, Sie sind bereit, für Ihre Ziele zu kämpfen und lassen sich dabei nicht so leicht unterbuttern. Bravo, kann man da nur sagen, solange Sie dabei nicht rücksichtslos handeln, ist das genau der richtige Weg, um letztlich auf die Erfolgsspur zu wechseln.

Ihre besten Zeiten: 17. – 20. Oktober (das Leben genießen), 12. – 14. Dezember (interessante Neuigkeiten), 12. – 14. Mai (neue Kontakte schließen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Spiritualität und seelische Selbstheilungskräfte.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner Intuition leiten.

An diesem Tag geboren: Ella Endlich, Alison Moyet, Isabella Rossellini.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Herausforderungen bringen Sie weiter auf der Karriereleiter.