Das Geburtstags-Horoskop für den 16. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mars hinter­lassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, wo immer Sie auftreten. Ihre Argumente sind überzeugend, Sie wissen aber auch, welchen Beitrag Sie selbst leisten müssen, damit alles reibungslos läuft. Am nötigen Sitzfleisch mangelt es nicht, Sie sind bereit, sich für Ihre Ziele richtig ins Zeug zu legen. Gut Ding will Weile haben, wie es immer so schön heißt, verlieren Sie also nicht gleich das Vertrauen in Ihre Pläne oder gar in sich selbst, wenn es manchmal einen zweiten Anlauf braucht – am Ende klappt es ja doch.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. August (Liebeschancen), 18. – 20. September (gut für Wellness), 15. – 17. Januar (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Geduld, Sinn für die Realität und Beharrlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin verantwortlich für mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Henry Fonda, Pierce Brosnan, Kardinal Karl Lehmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Karrierechancen.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019