Das Geburtstags-Horoskop für den 15. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Venus ist Ihnen gewogen, das lässt Ihre Aura von innen heraus leuchten. Man sieht Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie wollen. Und auch in der Liebe kommt Freude auf, alles passt perfekt. Singles können den Mann Ihres Lebens finden. Und bei Paaren löst sich ein Problem schneller als gedacht. Doch im Bereich Job könnte sich ein Vorhaben, in den folgenden zwölf Monaten ein wenig verzögern könnte. Dann heißt es, nicht die Nerven verlieren, am Ball bleiben. Schlagen Sie vor allem gut gemeinte Ratschläge nicht einfach in den Wind. Überlegen Sie, ob nicht doch etwas dran ist, oft ist eine gute Vorbereitung bereits der halbe Erfolg.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Juli (Liebesglück), 3. – 5. November (neue Freunde gewinnen), 18. – 20. März (kluges Vorgehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Vitalität, Zielstrebigkeit und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Deine Meinung ist wichtig.

An diesem Tag geboren: Max Frisch, Madeleine Albright, Pierre Curi, Arthur Schnitzler, Claudio Monteverdi, Fürst von Metternich.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein lang gehegter Wunsch langsam aber sicher erfüllt.

