Das Geburtstags-Horoskop für den 17. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Nicht immer entwickeln sich die Dinge so rasant, wie Sie sich das manchmal wünschen würden. Der Mond warnt davor, in solchen Situationen durch übermäßige Ungeduld das ganze Vorhaben zu gefährden. Nutzen Sie die Zeit, um entweder Kraft zu tanken oder um sich besser vorzubereiten. Wenn Sie die Nerven bewahren, kann am Ende nämlich durchaus ein Happy End stehen.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. September (Hoffnung), 16. – 18. November (gut für Finanzen), 23. – 25. Februar (Liebesgeflüster).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klärung beruflicher und finanzieller Fragen, rasche Auffassungsgabe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Sebastian Kneipp, August Thyssen, Maxima, Winfried Kretschmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf interessante Chancen freuen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de