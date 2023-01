Was passiert bei Neumond?

Im Rhythmus von ungefähr vier Wochen umrundet der Mond die Erde. Dabei durchläuft er einen Mondzyklus mit verschiedenen Mondphasen, wie dem zunehmenden Halbmond, abnehmenden Halbmond und dem Vollmond. Wenn sich der Mond in einer Position zwischen der Erde und der Sonne befindet, sprechen wir vom Neumond. In dieser Mondphase nehmen wir den Mond nur als schmale Mondsichel am Himmel wahr, denn die Mondseite, die der Erde zugewandt ist, wird nicht von der Sonne angestrahlt.

Wenn sich der Mond in einer Position zwischen der Erde und der Sonne befindet, sprechen wir vom Neumond. In dieser Mondphase nehmen wir den Mond nur als schmale Mondsichel wahr, denn die Mondseite, die der Erde zugewandt ist, wird nicht von der Sonne angestrahlt.

Auch spannend: Das Jahreshoroskop 2023 für Ihr Sternzeichen

Möchten Sie wissen, wie sich der Neumond konkret auf Ihr Sternzeichen auswirkt oder haben Sie weitere Fragen? Dann wenden Sie sich an Aurea-Coach Jana Winter.

Neumond 2023: Alle Termine im Überblick

In der folgenden Übersicht finden Sie alle Neumonde für das Jahr 2023. Lesen Sie hier nach, zu welchem Datum und zu welcher genauen Uhrzeit der Neumond stattfindet und in welchem Sternzeichen er dabei steht.

Neumond im Januar 2023: 21.01.2023 ca. 21:54 Uhr im Sternzeichen Wassermann



21.01.2023 ca. 21:54 Uhr im Sternzeichen Wassermann Neumond im Februar 2023: 20.02.2023 ca. 08:07 Uhr im Sternzeichen Fische



20.02.2023 ca. 08:07 Uhr im Sternzeichen Fische Neumond im März 2023: 21.03.2023 ca. 18:24 Uhr im Sternzeichen Widder



21.03.2023 ca. 18:24 Uhr im Sternzeichen Widder Neumond im April 2023: 20.04.2023 ca. 06:14 Uhr im Sternzeichen Widder



20.04.2023 ca. 06:14 Uhr im Sternzeichen Widder Neumond im Mai 2023: 19.05.2023 ca. 17:54 Uhr im Sternzeichen Stier



19.05.2023 ca. 17:54 Uhr im Sternzeichen Stier Neumond im Juni 2023: 18.06.2023 ca. 06:38 Uhr im Sternzeichen Zwillinge



18.06.2023 ca. 06:38 Uhr im Sternzeichen Zwillinge Neumond im Juli 2023: 17.07.2023 ca. 20:33 Uhr im Sternzeichen Krebs



17.07.2023 ca. 20:33 Uhr im Sternzeichen Krebs Neumond im August 2023: 16.08.2023 ca. 11:39 Uhr im Sternzeichen Löwe



16.08.2023 ca. 11:39 Uhr im Sternzeichen Löwe Neumond September 2023: 15.09.2023 ca. 03:41 Uhr im Sternzeichen Jungfrau



15.09.2023 ca. 03:41 Uhr im Sternzeichen Jungfrau Neumond im Oktober 2023: 14.10.2023 ca. 19:56 Uhr im Sternzeichen Waage



14.10.2023 ca. 19:56 Uhr im Sternzeichen Waage Neumond im November 2023: 13.11.2023 ca. 10:29 Uhr im Sternzeichen Skorpion



13.11.2023 ca. 10:29 Uhr im Sternzeichen Skorpion Neumond im Dezember 2023: 13.12.2023 ca. 00:33 Uhr im Sternzeichen Schütze

Der Mondkalender für jeden Tag

Welche Auswirkungen hat der Neumond auf mich?

Der Neumond gibt uns jeden Monat aufs neue die Möglichkeit für einen Neuanfang und stellt das Gegenstück zum Vollmond dar. Je nachdem, in welchem Sternzeichen sich der Neumond jeweils befindet, kann er unsere Empfindungen und Handlungen auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen.

Diese besondere Mondphase bietet uns die Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen, lästige Gewohnheiten abzulegen oder uns neue Ziele zu setzen, die beispielsweise bis zum nächsten Vollmond umgesetzt werden sollen. Mit unterschiedlichen Neumond-Ritualen lässt sich die Kraft des Neumonds noch besser nutzen, um die gewünschten Veränderungen herbeizuführen.

Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: gece33/iStock