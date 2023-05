Das Geburtstags-Horoskop für den 18. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Was immer Sie im nächsten Lebensjahr auch anpacken wollen, Sie verfügen über die nötige Power. Dank der Unterstützung von der Sonne treiben Sie selbstbewusst Ihre Angelegenheiten voran, kleine Rückschläge können Sie nicht verunsichern. Bei so viel Erfolgserlebnissen braucht man natürlich auch einen Ausgleich in der Freizeit. Ein wenig sportliche Bewegung wäre nicht schlecht. Verbinden Sie doch das Angenehme mit dem Nützlichen und schließen Sie sich einem Lauftreff oder Tanzkurs an, in der Gruppe ist es gleich noch viel lustiger!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (gute Selbstheilungskräfte), 4. – 6. Oktober (gut für die Liebe), 29. – 31. Dezember (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Familienglück, Häuslichkeit und Geborgenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Du bist mir wichtig.

An diesem Tag geboren: Paul Mc Cartney, Isabella Rossellini, Jürgen Habermas, Anastasia von Russland, Alison Moyet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Probleme lösen sich plötzlich in Luft auf.

