Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die guten Nachrichten zuerst: Im nächsten Lebensjahr können Sie über sich hinauswachsen, Ihre Aura strahlt und funkelt nur so, das zieht nette Menschen in Ihr Leben. Darüber hinaus entwickeln Sie auch genaue Vorstellungen davon, was Sie wollen. Mars warnt allerdings davor, sich vor lauter Begeisterung zu übernehmen. Nicht vergessen, hin und wieder brauchen Sie auch Zeit für sich, um zur Ruhe zu kommen – ob Sie Kuchen backen, stricken oder Ihren Kraftplatz aufsuchen.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. Juli (Liebesenergien), 6. – 8. März (tolle Ausstrahlung), 21. – 23. April (beruflicher Erfolg).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungskraft und Organisationstalent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir treu.

An diesem Tag geboren: Zinédine Zidane, Eduard VIII., John Sheperd-Barron, Michèle Mouton.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Ideen und Vorschläge kommen im Job besonders gut an.

Das aktuelle Liebeshoroskop der Woche >>