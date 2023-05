Das Geburtstags-Horoskop für den 18. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit großen Sprüngen ist im nächsten Lebensjahr nicht zu rechnen, mit großen Dramen aber auch nicht. Die Sterne üben sich in Zurückhaltung und geben Ihnen damit die Gelegenheit, das zu machen, was Sie schon immer mal vorhatten. Vielleicht finden Sie ein neues Hobby, betätigen sich ehrenamtlich oder kümmern sich verstärkt um Ihr gesundheitliches Wohl. Beruflich sollten Sie immer einen Schritt nach dem anderen machen, setzen Sie auf die kleinen Etappensiege, dann kommen Sie am Ende ebenfalls an Ihr Ziel. Alleingänge sollten Sie sich aber verkneifen.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Mai (Lebensfreude), 28. – 30. November (gut für Finanzen), 11. – 13. Januar (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie, Einfühlungsvermögen und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kenne meine Stärken.

An diesem Tag geboren: Rudolf Diesel, Anne Will, Luc Besson, Peter Kraus, Egon Bahr, Christa Wolf, Joy Fielding.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen in einer bestimmten Sache Klarheit.

