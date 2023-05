Das Geburtstags-Horoskop für den 18. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Mond verleiht Ihnen Flügel, beschwingt machen Sie sich daran, Ihre Ziele in Angriff zu nehmen und sich das Leben ein wenig schöner zu machen. Hin und wieder stehen Sie sich vielleicht selbst im Weg, weil Sie zu viel auf einmal wollen. Doch wenn Sie die Ratschläge wohl meinender Menschen ernst nehmen, werden Sie schnell wieder in die richtige Spur finden und am Ende doch noch den gewünschten Erfolg haben.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Januar (Erfolg im Job), 21. – 23. April (interessante Neuigkeiten), 14. – 16. August (Lob und Anerkennung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Gelassenheit und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene alles Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Wolfgang Joop, Klaus Mann, Carl Maria von Weber, Owen Wilson, Kim Wilde, Linda Evans.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Die Erkenntnis, dass Sie tolle Menschen an Ihrer Seite haben.

