Das Geburtstags-Horoskop für den 17. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Mond im Stier ist Ihnen wohlgesonnen und begleitet Sie bei all Ihren Unternehmungen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie einfach die Hände in den Schoß legen können, so ist es nicht. Aber wenn Sie sich etwas vornehmen, wenn Sie sich aktiv daran machen, Ihre Situation zu verbessern, sei es nun gesundheitlich, beruflich, finanziell oder auch privat, dann wird der Mond voranschreiten, Chancen aufzeigen und Hindernisse aus dem Weg räumen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (Hoffnung), 20. – 22. März (topfit), 15. – 17. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein und Motivation.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Danny DeVito, Lauren Hutton, Hubert von Goisern, Sophie Marceau.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Eindrücke und Erfahrungen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de