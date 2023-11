Das Geburtstags-Horoskop für den 18. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr. Mit der Sonne in Ihrem Zeichen haben Sie allen Grund, sich auf das nächste Lebensjahr zu freuen. Es liegt viel Gelingen in Ihrem Tun, Sie richten den Blick auf das Wesentliche. Ein Tipp sei aber mit auf den Weg gegeben: Lassen Sie sich dabei nicht hetzen, Sie müssen nicht zwei Schritte auf einmal nehmen. Gönnen Sie sich auch hin und wieder mal eine kleine Auszeit, in der Sie sich einzig und allein um Ihr Seelenheil kümmern, das wird Ihnen guttun!

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. April (eine Einladung erhalten), 29. – 31. Juli (kluges Vorgehen), 6. – 8. September (Vorfreude auf das Fest).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Disziplin und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Wolfgang Joop, Klaus Mann, Kim Wilde, Carl Maria von Weber, Linda Evans.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie sich auf Ihre Freunde und Familie verlassen können.