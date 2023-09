Das Geburtstags-Horoskop für den 18. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Beschwingt und mit viel Optimismus starten Sie ins nächste Lebensjahr. Vielleicht wollen Sie sich beruflich eine bessere Position erarbeiten, vielleicht wünschen Sie sich aber auch in der Freizeit ein bisschen mehr Abwechslung: Dank Mond und Merkur haben Sie genügend Power, um Ihre Pläne umzusetzen. Ein Städtetrip übers Wochenende, ein Ausflug mit dem Rad – Hauptsache, Sie träumen nicht nur davon, sondern werden auch aktiv, das sorgt so ganz nebenbei für viel frischen Wind in der Beziehung.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Januar (Überraschung), 4. – 6. April (neue Chancen), 16. – 18. Juli (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lernfähigkeit, güns­tige Gelegenheiten und Fortschritt.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf alle Chancen im Leben.

An diesem Tag geboren: Greta Garbo, Anna

Netrebko, Wolfgang Schäuble, Léon Foucault, Lance Armstrong.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.