Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 19. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond hinter­lassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, wo immer Sie auftreten. Ihre Argumente sind überzeugend, Sie wissen aber auch, welchen Beitrag Sie selbst leisten müssen, damit alles reibungslos läuft. Am nötigen Sitzfleisch mangelt es nicht, Sie sind bereit, sich für Ihre Ziele richtig ins Zeug zu legen. Gut Ding will Weile haben, wie es immer so schön heißt, verlieren Sie also nicht gleich das Vertrauen in Ihre Pläne oder gar in sich selbst, wenn es manchmal einen zweiten Anlauf braucht – am Ende klappt es ja doch.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. November (Liebes­Chancen), 18. – 20. Juni (gut für Finanzen), 21. – 23. August (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Klarheit und sprachliches Geschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in meiner Mitte.

An diesem Tag geboren: William Golding, Emil Zatopek, Ferry Porsche, Jeremy Irons, Twiggy, Alain Thébault.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele Komplimente und eine aufregende Zeit in der Liebe.