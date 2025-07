Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 14. bis 20. Juli 2025

Wir sind mitten im Juli und dürfen uns in der neuen Woche einfach mal zurücklehnen und den Sommer genießen. Urlaub, Ferien, Sonne und gute Laune sollten nicht zu kurz kommen. Wir atmen durch und entschleunigen. Auch (fast alle) Sterne machen Pause und es gibt hauptsächlich nur den Mond und seine Verbindungen zu beachten.

Aber so ganz alleine ist der Mond dann doch nicht, denn Merkur ist präsent und sollte nicht ignoriert werden. Der Herrscherplanet der Zwillinge und Jungfrauen ist das zweite Mal in diesem Jahr rückläufig.Vom 18. Juli bis 11. August sorgt er für Stagnation und Stillstand in vielen Lebensbereichen. Dies ist eine Zeit der Rückschau und Konservierung von dem, was wir uns aufgebaut haben. Merkurs astrologischer Zuständigkeitsbereich umfasst auch die Technik und alles Digitale, genau das, was immer mehr in unser Leben dringt. Also nicht wundern, wenn plötzlich das W-Lan schwächelt, der Router streikt oder das Handy verloren geht.

Doch Merkur verbindet sich am Freitag auch im positiven Sextil mit Venus. Unter diesem Aspekt machen uns die beiden Planeten bewusst, dass weniger manchmal mehr ist. Wir schauen auf das, was wir haben und was wir uns aufgebaut haben und sind zufrieden damit. Merkur und Venus helfen jetzt aber auch, wenn man eine alte Liebe zurück haben möchte. Vielleicht haben Sie sich erst vor Kurzem getrennt und haben schnell festgestellt, dass dies ein Fehler war, weil noch mehr Gefühle da sind als gedacht. Die Zeit ist günstig, um die Liebe neu zu beleben!