Das Geburtstags-Horoskop für den 19. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Der Neumond im eigenen Zeichen verleiht Ihnen die Kraft, sich von allem zu trennen oder all das hinter sich zu lassen, was nicht gut oder gar schädlich für Sie ist. Das kann eine bestimmte Person oder Situation sein, es kann aber auch Abhängigkeiten und Süchte betreffen. Im Vordergrund steht bei diesem Neumond natürlich Ihr gesundheitliches Wohl. Wann haben Sie die letzte Vorsorgeuntersuchung absolviert, wie intensiv beschäftigen Sie sich mit dem Thema bewusster Ernährung, was tun Sie, um den Stress zu reduzieren oder einen Ausgleich dafür zu finden? Sie haben im nächsten Lebensjahr die Energie, Ihre guten Vorsätze Wirklichkeit werden zu lassen, ob Sie mit dem Rauchen aufhören oder aufs Naschen verzichten. Überlegen Sie gleich mal, was Sie als Erstes angehen wollen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (Lebensfreude), 19. – 22. November (Spaß haben), 29. – 31. Januar (gut für die Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Optimismus, innere Stärke und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Mustafa Kemal Atatürk, Ho Chi Minh, Grace Jones, Johann Gottlieb Fichte.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein harmonisches Familienleben.

