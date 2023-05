Die große Liebesprognose von Venus und Saturn ab 13. Mai 2023

Am Freitag, 12. Mai 2023, bildet der rückläufige Merkur mit Saturn ein günstiges Sextil. Dieser Aspekt lässt den Gott der Kommunikation auf den Meister der Klarheit treffen – die beste Zeit für Gespräche, bei denen alles auf den Tisch kommt. Es geht ja um ein neues Miteinander, also muss dies auch gemeinsam gestaltet werden.

Merkur steuert dazu den Willen und den Wunsch bei auszusprechen, was einen belastet, und sich einzugestehen, was man sich wünscht. Nur wer sagt, was er will, hat auch die Chance zu bekommen, was er braucht! Saturn hilft uns, auf den Punkt zu kommen und nichts zu beschönigen. Wir können ohne Drama zu unserer Beziehung stehen, sehen das, was gut ist, genauso wie das, was jetzt herausfordernd ist und gelöst werden will. Wir machen uns nichts vor, gehen aber respektvoll aufeinander zu. Nehmen Sie sich hierfür Zeit!

Wenn dann am Samstagmorgen sich erst einmal der kluge Merkur mit der liebreizenden Venus in einem weiteren Sextil verbinden, ist alles gesprochen und gesagt worden. Wir sind bereit, uns auf eine neue Art und Weise miteinander zu verbinden. Auf Augenhöhe und mit großem Wohlwollen füreinander. Schließlich haben wir schon ein gutes Stück des Weges miteinander zurückgelegt. Und es werden noch viele Schritte folgen.

Jetzt aber ist es Zeit, das hinter uns zu lassen, was uns voneinander trennt – und das zu stärken, was uns auf einer tiefen Ebene unserer Gefühle verbindet. Denn wir werden immer wieder Stürme in unseren Beziehungen erleben. Immer wieder werden wir feststellen, dass wir zwei Individuen sind, die unterschiedlich sind. Und das ist auch gut so. Doch jetzt ist es Zeit, das zu feiern, was wir gemeinsam füreinander empfinden. Dies ist die Basis für die nächste Stufe unserer gemeinsamen Entwicklung.

Lesen Sie die Liebesprognose für Ihr Sternzeichen ab dem 13. Mai 2023.