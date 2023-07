Das Geburtstags-Horoskop für den 2. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Optimismus und Power geht es ins neue Lebensjahr! Sie haben bestimmt schon jede Menge Ideen, was Sie in der Zukunft alles verwirklichen wollen. Keine Sorge, die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite. Der Mond warnt lediglich davor, gleich jedem blindlings zu vertrauen. Sehen Sie sich die Menschen erst an, die Sie in Ihre Pläne einweihen wollen. In der Liebe stehen die Zeichen auf Rot, rot wie die Liebe. Venus sorgt für Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch sind fast vorprogrammiert sind.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Oktober (Klarheit bekommen), 3. – 5. Dezember (gute Energie), 15. – 17. Januar (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Freiheit, positive Veränderungen und Abenteuerlust.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe mit dem Fluss der Energien. An diesem Tag geboren. Bastian Schweinsteiger, Yves Saint Laurent, Herman Melville, Jean-Baptiste de Lamarck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz zu sein auf Ihren Mut und Ihre Stärke.