Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 2. bis 8. Juni 2025

Liebe Zwillinge, Sie haben ausgesprochen gute Sterne in Ihrem nächsten Lebensjahr. Aber diese Glückssterne nehmen Sie auch in die Pflicht: Sie müssen aus dem, was Sonne, Merkur, Mars und Jupiter anbieten, auch etwas machen. Wenn Sie diese positiven Energien vergeuden, kann aus Erfolg auch schnell Misserfolg werden.