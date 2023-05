Das Geburtstags-Horoskop für den 2. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im nächs­ten Lebensjahr legen Sie mehr denn je Wert auf Harmonie in Ihrem häuslichen Umfeld. Sie haben Gefallen daran, Ihre Lieben um sich zu sammeln, vielleicht für sie zu kochen oder die Wohnung zu schmücken. Aber manchmal wissen Sie nicht genau, was Sie als Erstes tun wollen, oder Sie plagen sich mit Selbstzweifeln herum. Versuchen Sie dann, sich mit sinnvollen Tätigkeiten abzulenken, ob Sie sich dem Haushalt widmen, Sport treiben oder ein Buch lesen. Manchmal kann es auch helfen, sich einfach mal alles von der Seele zu reden, was Ihnen im Kopf herumspukt. Bestimmt finden sich geeignete Gesprächspartner dafür, die Ihnen gern zuhören.

Ihre besten Zeiten:12. – 14. Juli (Liebeschancen), 1. – 3. Oktober (Spaß haben), 7. – 9. März (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Bekanntschaften, Harmonie und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Marcel Reich-Ranicki, Heinz Sielmann, Papst Pius X., Karl-Heinz Feldkamp.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.