Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Gut möglich, dass im nächsten Lebensjahr die eine oder andere prickelnde Bekanntschaft auf Sie wartet, in Beziehungen sorgt der Vollmond in Ihren Partnerhaus für frischen Wind. Hüten Sie sich aber am Arbeitsplatz vor überflüssigen Machtspielchen. Sie müssen niemandem etwas beweisen, man weiß auch so, was Sie können. Begegnen Sie Kollegen und Chefs mit Respekt, dann wird alles gut!

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Juli (kluges Vorgehen), 18. – 20. September (interessante Begegnungen), 1. – 3. Dezember (Glück im Job).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, seelische Heilungskräfte und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten

.An diesem Tag geboren: Angelina Jolie, Ricky Shane, Lukas Podolski.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Singles werden Ihren Seelenpartner finden.