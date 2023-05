Das Geburtstags-Horoskop für den 20. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Beschwingt und mit viel Optimismus starten Sie ins nächste Lebensjahr. Vielleicht wollen Sie sich beruflich eine bessere Position erarbeiten, vielleicht wünschen Sie sich aber auch in der Freizeit ein bisschen mehr Abwechslung: Dank Mond und Merkur haben Sie genügend Power, um Ihre Pläne umzusetzen. Ein Städtetrip übers Wochenende, ein Ausflug mit dem Rad – Hauptsache, Sie träumen nicht nur davon, sondern werden auch aktiv, das sorgt so ganz nebenbei für viel frischen Wind in der Beziehung.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Januar (sich wohlfühlen), 15. – 17. August (lukrative Ideen), 2. – 4. Oktober (gute Intuition).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Intuition und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Robert Kennedy, Selma Lagerlöf.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: So sein zu dürfen, wie Sie wirklich sind.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de