Das Geburtstags-Horoskop für den 20. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Mond im Quadrat gehen Ihnen bestimmte Dinge zu langsam. Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Sie haben eine Menge neuer Ideen und kommen einfach nicht vorwärts damit. Aber das soll so sein, lieber Skorpion, denn Ihre Zeit kommt noch. An erster Stelle sollte Ihr Privatleben stehen, das in letzter Zeit auch ein wenig zu kurz gekommen ist.

Ihre besten Zeiten: 31. Januar– 2. Februar (Liebesglück), 1. – 3. April (kluge Entscheidung treffen), 13. – 15. November (kreative Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, Struktur und Fleiß.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Robert Kennedy, Florian David Fitz, Nadine Gordimer, Edwin Hubble, Selma Lagerlöf.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In der Liebe ergeben sich interessante Möglichkeiten.