Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!
Wir starten in die Woche mit einem Mond-Sonne-Sextil, das für ein harmonisches Miteinander und Verständnis sorgt. Gleichzeitig weckt ein Quadrat von Mond und Mars unseren Tatendrang, birgt aber auch die Gefahr, das wir uns überanstrengen. Zur Wochenmitte lädt das Zusammenspiel von Mond und Venus zur Entspannung und zum Loslassen ein, während uns das Mond-Mars-Sextil am Donnerstag neue Energie schenkt. Am Samstag steht dann das wahre Mond-Highlight der Woche an, denn es kommt zu einem Neumond im Sternzeichen Jungfrau. Er konfrontiert uns mit möglichen seelischen Belastungen, begleitet uns jedoch auch dabei, diese zu verarbeiten. Abgerundet wird die Woche durch das Sextil zwischen Mond und Jupiter am Sonntag, das uns diese Woche voller Zuversicht beenden lässt.
Das Mond-Mantra vom 18. bis 24. August 2025
Das Mond-Mantra ermöglicht es Ihnen, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!
Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen - handhaben Sie das, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.
Montag, 18. August 2025
Lieber Mond, ich habe heute so richtig Lust zu plaudern. Wenn niemand Zeit für mich hat, erzähle ich dir eine Geschichte. Ich weiß, du hörst zu.
Dienstag, 19. August 2025
Lieber Mond, ich bemühe mich, immer in allem das Gute zu sehen – auch wenn das oft schwer ist. Danke, dass du dann bei mir bist.
Mittwoch, 20. August 2025
Lieber Mond, ich bin immer ehrlich und aufrichtig, leider zweifeln andere trotzdem an mir. Doch du weißt, dass ich die Wahrheit sage.
Donnerstag, 21. August 2025
Lieber Mond, auf meinem Weg liegen oft schwere Stolpersteine. Doch mit deiner Hilfe schaffe ich es, einfach darüber zu klettern.
Freitag, 22. August 2025
Lieber Mond, ich reiche dir die Hand und gehe den ersten Schritt in mein neues Leben. Bitte bleib weiter treu an meiner Seite.
Samstag, 23. August 2025 (Neumond)
Lieber Neumond, der erste Schritt ist gemacht und ich sehe meinen neuen Weg ganz klar vor mir. Mit dir zusammen wird es ein Abenteuer.
Sonntag, 24. August 2025
Lieber Mond, ich halte mich dir zuliebe zurück, wenn mich andere provozieren. Aber das fällt mir nicht leicht.
