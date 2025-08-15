Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das Mond-Mantra ermöglicht es Ihnen, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen - handhaben Sie das, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

