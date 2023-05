Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit der Sonne in Ihrem Zeichen haben Sie allen Grund, sich auf das nächste Lebensjahr zu freuen. Es liegt viel Gelingen in Ihrem Tun, Sie richten den Blick auf das Wesentliche. Ein Tipp sei aber mit auf den Weg gegeben: Lassen Sie sich dabei nicht hetzen, Sie müssen nicht zwei Schritte auf einmal nehmen. Gönnen Sie sich auch hin und wieder mal eine kleine Auszeit, in der Sie sich einzig und allein um Ihr Seelenheil kümmern, das wird Ihnen guttun!

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Oktober (tolle Chancen), 9. – 11. November (Kontakte knüpfen), 24. – 26. Mai (kreativ sein).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Vitalität, schnelle Auffassungsgabe und lukrative Chancen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Götz George, Gustav Heinemann, Haile Selassie, Raymond Chandler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie und Ihr Partner versöhnen sich nach einer längeren Krise wieder.

