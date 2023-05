Das Geburtstags-Horoskop für den 24. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie strahlen etwas Besonderes aus, man merkt Ihnen an, dass Sie mit sich im Reinen sind und genau wissen, was Sie wollen. Das ist besonders am Arbeitsplatz von Vorteil, wenn es darum geht, sich bei Kollegen und Vorgesetzten Respekt zu verschaffen. Aber auch im Privatleben läuft es recht angenehm. Sie sagen klar, was Sie für Wünsche und Vorstellungen haben, das vereinfacht vieles. Natürlich bedeutet das nicht, dass sich ab sofort alle anderen nur noch nach Ihrem Willen richten, schließlich sollte man auch mal Kompromisse schließen. Aber zumindest können sich die Menschen in Ihrem Umfeld darauf einstellen, was Sie wollen, und das ist viel wert im Umgang miteinander.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. August (Liebeschancen), 5. – 7. März (gut für Wellness), 24. – 26. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Charisma, Aufgeschlossenheit und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Jennifer Lopez, Margarete Steiff, Frank Wedekind, Felix Loch, Hans Günter Winkler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann könnte sich das schon bald ändern.

