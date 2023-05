Das Geburtstags-Horoskop für den 21. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond bringt neuen Schwung in Ihr Leben. In den kommenden zwölf Monaten verfügen Sie über viel Selbstvertrauen und Optimismus. Wenn Sie sich etwas vornehmen, lassen Sie sich nicht so leicht davon abbringen, schließlich wissen Sie genau, was Sie wollen. Das Einzige, woran es vielleicht ein wenig hapert: Geduld. Gut Ding will Weile haben, heißt es immer so schön. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie Ihren Mitmenschen wieder mal um ein, zwei Schritte voraus sind. Dann steht Ihrem Erfolg wirklich nichts mehr im Wege!

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (glückliche Zufälle), 2. – 4. Januar (kreative Phase), 19. – 21. April (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Energie und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene es, erfolgreich zu sein.

An diesem Tag geboren: Jean-Paul Sartre, Edward Snowden, Prinz William, Benazir Bhutto, Gottfried Wilhelm Leibniz, Michel Platini.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Aufgaben, die Ihnen Spaß bereiten.

