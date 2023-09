Das Geburtstags-Horoskop für den 23. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie lassen sich in den folgenden zwölf Monaten von Mars leiten – und Sie tun auch gut daran. Von Tag zu Tag spüren Sie mehr, dass das Glück nicht (nur) im Außen zu finden ist. Nun rücken andere Dinge mehr in den Mittelpunkt: Liebe und Freundschaft, Ihre Verbundenheit zur Natur oder was auch immer Sie sonst mit Freude erfüllt. Vielleicht entdecken Sie Musik oder Malerei für sich, vielleicht finden Sie aber auch Ruhe beim Meditieren.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. November (kluge Entscheidung treffen), 2. – 4. Februar (gut für Wellness), 5. – 7. August (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Mut und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Suzanne von Borsody,

Bruce Springsteen, Julio Iglesias, Romy Schneider, Ray Charles, Ilona Grübel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf erhöhte Liebeschancen.