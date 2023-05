Das Geburtstags-Horoskop für den 24. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wenn es um die Menschen geht, die Ihnen am Herzen liegen, setzen Sie sich stark ein. Leidenschaftlich kämpfen Sie im nächsten Lebensjahr aber auch für Ihre Ziele, dabei lassen Sie sich von niemandem aufhalten. Das ist auch gut so, dank Mond dürfte Ihnen der eine oder andere Coup gelingen. Achten Sie aber da­rauf, sich Ihre Zeit klug einzuteilen, sonst kommen Sie unter Druck. So manches Projekt kann auch mal warten.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28.Mai (Vertrauen), 28. – 30. Juni (Hoffnung), 15. – 17. August (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Geborgenheit und Genussfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum sorgt für mich.

An diesem Tag geboren: Shirley MacLaine, Barbra Streisand, Jean-Paul Gaultier, Bernhard Grzimek, Wilhelm I.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf interessante Erfahrungen, die Sie in einer bestimmten Sache weiterbringen.

Wie wird Ihr Monat? Erfahren Sie es im Monatshoroskop!