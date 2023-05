Das Geburtstags-Horoskop für den 26. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank dem Mond verfügen Sie in den kommenden zwölf Monaten über jede Menge Zuversicht und Selbstvertrauen. Das ist natürlich positiv, achten Sie aber bei aller Begeisterung darauf, am Arbeitsplatz Ihre Kompetenzen nicht zu überschreiten. Behandeln Sie Vorgesetzte wie Kollegen mit Respekt, sprechen Sie über Ihre Pläne, dann wird man Sie unterstützen, nicht dagegen ankämpfen. An Ideen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht, Sie wissen, wie man aus der jeweiligen Situation das Beste macht.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Juni (neue Kontakte knüpfen), 28. – 30. August (Reisepläne schmieden), 8. – 10. März (Flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, ansteckend gute Laune und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.

An diesem Tag geboren: Ludwig Wittgenstein, Winfried Glatzeder, Alfred Krupp, Giorgio Moroder, Mark Aurel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf nette Menschen, die neu in Ihr Leben treten.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick